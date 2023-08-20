İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesiyle beraber yargı kararlarının uygulanması yönündeki talimatı gereği, 14 birinci sınıf emniyet müdürü daha görevlerine iade edildi.

Strateji, Özel Güvenlik Denetleme ve Teftiş Kurulu başkanlıklarında göreve başlayan 14 birinci sınıf emniyet müdürünün isimleri şöyle sıralandı.

Buna göre yapılan açıklamada Ümit Otman, Nurbay Sancak, Uğur Gül, Bilsay Çetin, Gürkan Ateşli, Mustafa Akdağ ve Dindar İlhan’ın iade biriminin Özel Güvenlik ve Denetleme Başkanlığı olduğu belirtildi. Metin Şenol, Necmeddin Pek, Celalettin Martin, Hanifi Sambur ve Hüdayi Sayın’ın iade birimi de Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Murat Çetiner ve Haydar Karsavuranoğlu’nun iade birimi de Teftiş Kurulu Başkanlığı oldu.