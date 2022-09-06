KAÇ KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR?



Düzenlemenin 6 milyon vatandaşı kapsadığı tahmin ediliyor. Elektrik veya doğalgaz borcu olanların sayısı konusunda yakın tarihli bilgi olmamasına rağmen, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez, Meclis'e sunulan önergeye verdiği yanıtta, 2020'de toplam 2 milyon 930 bin 957 elektrik abonesinden (mesken) ve toplam 1 milyon 989 140 doğal gaz abonesinden (konut) abonelik işlemleri nedeniyle güvence bedeli tahsil edildiğini belirtti.



Dönmez, toplam 46 milyon 81 bin 856 elektrik ve 16 milyon 846 bin 604 doğal gaz abonesi içinde 2020'de zamanında borç ödenmemesi nedeniyle güvence bedeli mahsubu yapılan elektrik abone (mesken) sayısının 185 bin 408 ve doğal gaz abone (konut) sayısının ise 617 bin 942 olduğunu açıklamıştı.