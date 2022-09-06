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İcra borçları silinecek mi, icralık borçlar nasıl tasfiye edilecek 2022? Hangi icra borcu ne zaman silinecek?

İcra borçları günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin en çok; icra borçları silinecek mi ve ne zaman, hangi borçlar tasfiye edilecek sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, detaylar...

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  • İcra borçları silinecek mi, icralık borçlar nasıl tasfiye edilecek? Hangi icra borcu ne zaman silinecek? Kimlerin, ne kadar icra borcu silinecek?

    Son yapılan kabine toplantısının ardından icra borçları yeniden gündeme geldi. Günün hakkında en çok araştırma yapılan konuları arasında yer alan icra borçalarına ilişkin son bilgileri bir araya getirdik!
  • İcra borçları silinecek mi, icralık borçlar nasıl tasfiye edilecek? Hangi icra borcu ne zaman silinecek? Kimlerin, ne kadar icra borcu silinecek?

    KAÇ LİRALIK BORÇLAR KAPATILACAK?

    Yapılacak düzenlemeye göre, 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek. Ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak göstererek vergiden düşecek. Böylece, bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

    Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.
  • İcra borçları silinecek mi, icralık borçlar nasıl tasfiye edilecek? Hangi icra borcu ne zaman silinecek? Kimlerin, ne kadar icra borcu silinecek?

    HANGİ BORÇLAR KAPATILACAK?

    Yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan icra dosyaları tasfiye edilecek. Destek paketi iki aşamalı olacak. Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Paket kapsamında temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar yer alıyor.

    Devlet elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi borçları üstlenecek. Devletin, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları üstlenmesi bekleniyor.
  • İcra borçları silinecek mi, icralık borçlar nasıl tasfiye edilecek? Hangi icra borcu ne zaman silinecek? Kimlerin, ne kadar icra borcu silinecek?

    Düzenlemeyi ilk duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olmuştu. Nebati, Twitter hesabı üzerinden 2 yeni çalışma hakkında yaptığı açıklamada, “Bizler; gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak, icraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.
  • İcra borçları silinecek mi, icralık borçlar nasıl tasfiye edilecek? Hangi icra borcu ne zaman silinecek? Kimlerin, ne kadar icra borcu silinecek?

    DÜZENLEME NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığınca başlandı, düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.

    NEREYE MÜRACAAT EDİLECEK?

    2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan icra dosyaları için başvurmaya gerek kalmadan otomatik olarak sistemden düşmesi planlanıyor. 
  • İcra borçları silinecek mi, icralık borçlar nasıl tasfiye edilecek? Hangi icra borcu ne zaman silinecek? Kimlerin, ne kadar icra borcu silinecek?

    KAÇ KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR?

    Düzenlemenin 6 milyon vatandaşı kapsadığı tahmin ediliyor. Elektrik veya doğalgaz borcu olanların sayısı konusunda yakın tarihli bilgi olmamasına rağmen, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez, Meclis'e sunulan önergeye verdiği yanıtta,  2020'de toplam 2 milyon 930 bin 957 elektrik abonesinden (mesken) ve toplam 1 milyon 989 140 doğal gaz abonesinden (konut) abonelik işlemleri nedeniyle güvence bedeli tahsil edildiğini belirtti.

    Dönmez, toplam 46 milyon 81 bin 856 elektrik ve 16 milyon 846 bin 604 doğal gaz abonesi içinde 2020'de zamanında borç ödenmemesi nedeniyle güvence bedeli mahsubu yapılan elektrik abone (mesken) sayısının 185 bin 408 ve doğal gaz abone (konut) sayısının ise 617 bin 942 olduğunu açıklamıştı. 

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