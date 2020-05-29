Kamu kuruluşlarında çalışan memurlar "İdari izinler ne zaman bitecek?" sorusunu gündemlerine aldılar. Türkiye, koronavirüs ile normalleşme dönemine girerken esnek çalışma saatlerine yönelik son dakika kararı alındı. Peki, Esnek çalışma saatleri ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları…

İDARİ İZİNLER NE ZAMAN BİTECEK?

Kamuda çalışan personel, corona virüsü ile birlikte esnek çalışma saatlerine geçmiş, mazereti bulunan personeller ise idari izinli sayılmıştı. 1 Haziran itibariyle idari izinli sayılan personellerin geri dönmesine karar verildi. Ayrıca bazı kamu kuruluşlarında esnek mesai saatleriyle çalışma yapılıyordu. 1 Haziran tarihinde esnek çalışma düzeni de son bulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, idari izinlerle ilgili şunları söylemişti;

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kronik hastalığı bulunan kamu hastalarının durumları değerlendirilecek.