İdil Bilgen'den eleştirilere yanıt

2014 Türkiye Güzeli ve Miss Turkey 2024 jüri üyesi Amine Özil ise "Miniklerimi uyutup geçte olsa jüri koltuğuma oturdum. 2014 - 2024 tam 10 sene sonra yine Miss Turkey heyecanı yaşamak güzel bir hatıra oldu benim adıma. Seçilen güzellerimizi tebrik ediyorum. Bizleri en güzel şekilde temsil edeceklerine eminim, yolları ve bahtları açık olsun" ifadelerini kullandı.