İdil Bilgen, 'Hayat'ın New York'taki gösterimine katıldı
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen,Hayat'ın New York'taki Türk Konsolosluğu'nda gerçekleşen gösterimine katıldı
Zeki Demirkubuz'un yönetmenliğini üstlendiği, Cem Davran, Burak Dakak, Miray Daner, Umut Kurt, Melis Birkan ve Doğu Demirkol'un rol aldığı 'Hayat' filmi, 'En İyi Uluslararası Uzun Metraj Filmi' dalında Türkiye'nin Oscar aday adayı gösterilmişti. Filmin tanıtım çalışmalarından biri New York'taki Türkiye Başkonsolosluğu'nda düzenlenen gösterimi oldu.
Gösterime; filmlere oy veren Akademi üyeleri, filmin yönetmeni Zeki Demirkubuz ile oyuncusu Cem Davran katıldı. Konuklar arasında Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen de yer aldı.
Zeki Demirkubuz ve Cem Davran ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan İdil Bilgen; "Değerli film yapımcısı, senarist ve yönetmen sayın Zeki Demirkubuz'un yönettiği, Türkiye'nin 2025 Oscar adayı filmin New York'taki Türk Konsolosluğu'nda gerçekleştirilen gösterimine katılmaktan büyük onur duydum" dedi.
İdil Bilgen, şöyle devam etti; "Bu, Türkiye'nin uluslararası sahnede temsil edilmesi için önemli bir başarı. Kayda değer çabaları ve üstün başarıları için yönetmeni ve tüm kadroyu yürekten tebrik ediyorum. Değerli Zeki Demirkubuz bey ve Cem Davran bey ile tanışma fırsatı bulmak benim için gerçekten özeldi. Ayrıca, New York Türk Konsolosluğu'na nazik daveti için en içten şükranlarımı sunuyorum."
Başkonsolos Ahmet Yazal ve eşi Zeynep Yazal ile olan fotoğraflarını paylaşan İdil Bilgen, duygularını şöyle dile getirdi; "Değerli New York Başkonsolosumuz Sayın Ahmet Yazal ve sevgili eşi Sayın Zeynep Yazal ile 'Hayat'ın başarısını kutlamak üzere Türkiye’nin 2025 Oscar'ı En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film adaylığı ile bir araya gelmek çok değerli bir andı."
Son olarak, filmin afişinin önünde poz veren İdil Bilgen; "Türkiye'nin New York Başkonsolosu'nun zarif misafirperverliği altında 'Hayat'ın başarısını kutlamak için harika bir an. Bunun bir parçası olmak benim için gerçekten bir onurdu. Ülkemin prestijli uluslararası platformlarda gösterdiği olağanüstü başarılardan dolayı, özellikle de 2025'te En İyi Uluslararası Film Oscar adayı olarak bir kez daha gurur duyuyorum" şeklinde ifadelerde bulundu.