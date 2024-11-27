Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İdil Bilgen, 'Hayat'ın New York’taki gösterimine katıldı - Magazin haberleri

        İdil Bilgen, 'Hayat'ın New York'taki gösterimine katıldı

        Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen,Hayat'ın New York'taki Türk Konsolosluğu'nda gerçekleşen gösterimine katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 08:22 Güncelleme: 27.11.2024 - 08:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Zeki Demirkubuz'un yönetmenliğini üstlendiği, Cem Davran, Burak Dakak, Miray Daner, Umut Kurt, Melis Birkan ve Doğu Demirkol'un rol aldığı 'Hayat' filmi, 'En İyi Uluslararası Uzun Metraj Filmi' dalında Türkiye'nin Oscar aday adayı gösterilmişti. Filmin tanıtım çalışmalarından biri New York'taki Türkiye Başkonsolosluğu'nda düzenlenen gösterimi oldu.

        2

        Gösterime; filmlere oy veren Akademi üyeleri, filmin yönetmeni Zeki Demirkubuz ile oyuncusu Cem Davran katıldı. Konuklar arasında Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen de yer aldı.

        3

        Zeki Demirkubuz ve Cem Davran ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan İdil Bilgen; "Değerli film yapımcısı, senarist ve yönetmen sayın Zeki Demirkubuz'un yönettiği, Türkiye'nin 2025 Oscar adayı filmin New York'taki Türk Konsolosluğu'nda gerçekleştirilen gösterimine katılmaktan büyük onur duydum" dedi.

        4

        İdil Bilgen, şöyle devam etti; "Bu, Türkiye'nin uluslararası sahnede temsil edilmesi için önemli bir başarı. Kayda değer çabaları ve üstün başarıları için yönetmeni ve tüm kadroyu yürekten tebrik ediyorum. Değerli Zeki Demirkubuz bey ve Cem Davran bey ile tanışma fırsatı bulmak benim için gerçekten özeldi. Ayrıca, New York Türk Konsolosluğu'na nazik daveti için en içten şükranlarımı sunuyorum."

        5

        Başkonsolos Ahmet Yazal ve eşi Zeynep Yazal ile olan fotoğraflarını paylaşan İdil Bilgen, duygularını şöyle dile getirdi; "Değerli New York Başkonsolosumuz Sayın Ahmet Yazal ve sevgili eşi Sayın Zeynep Yazal ile 'Hayat'ın başarısını kutlamak üzere Türkiye’nin 2025 Oscar'ı En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film adaylığı ile bir araya gelmek çok değerli bir andı."

        6

        Son olarak, filmin afişinin önünde poz veren İdil Bilgen; "Türkiye'nin New York Başkonsolosu'nun zarif misafirperverliği altında 'Hayat'ın başarısını kutlamak için harika bir an. Bunun bir parçası olmak benim için gerçekten bir onurdu. Ülkemin prestijli uluslararası platformlarda gösterdiği olağanüstü başarılardan dolayı, özellikle de 2025'te En İyi Uluslararası Film Oscar adayı olarak bir kez daha gurur duyuyorum" şeklinde ifadelerde bulundu.

        #İdil Bilgen
        #Hayat
        #Zeki Demirkubuz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Lübnan'da ateşkes başladı
        Lübnan'da ateşkes başladı
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        Yetim aylığında eşitlik
        Yetim aylığında eşitlik
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
        Türkiye’de çekilmiş 13 unutulmaz yabancı film!
        Türkiye’de çekilmiş 13 unutulmaz yabancı film!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Dört ayrılık kapıda!
        Dört ayrılık kapıda!
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme
        Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık!
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        Teğmenlerin kılıçlı yemini
        Teğmenlerin kılıçlı yemini