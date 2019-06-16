İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye rejim güçlerinin İdlib’te kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, 9 numaralı Gözlem Noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirildiği, saldırıya ağır silahlarla karşılık verildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir." denildi.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in edindiği bilgilere göre, saldırının ardından TSK 8, 9, 10 ve 11 nolu gözlem noktalarına takviye yapmak için hazırlıklara başladı.

Geçtiğimiz günlerde İdlib'deki 10 nolu gözlem noktasına benzer bir saldırı gerçekleşmiş, saldırıda 3 asker hafif şekilde yaralanmıştı.