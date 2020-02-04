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Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e yoğun saldırıları nedeniyle İdlib'in farklı noktalarından canını kurtarmak isteyen siviller Türkiye sınırına doğru harekete geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İdlib'in güney bölgelerinden yoğun bir şekilde göç yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bunun sonuçları olacaktır" diye konuşmuştu.

1 MİLYONA YAKIN İNSAN YOLLARDA

Daha önce ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey 700 bin civarında insanın göç ettiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 1 milyona yakın insanın kapıya doğru hareket ettiğini kaydetmişti.

BÖLGEDEKİ SİVİLLER OLDUKÇA TEDİRGİN

TSK konvoyunun Serakip'te hareket halinde olduğu saatlerde gerçekleşen saldırı sonrasında bölgede siviller oldukça tedirgin bir vaziyette. Türkiye sınırına 13 kilometre yakınlıkta olan Sarmada ilçesinden hareket eden konvoy görüntülere yansıyor.

TÜRKİYE KRİZİ ATME'DE KARŞILAYACAK

İdlib'in 7 farklı noktasından hareket var. O hareketlilik sınıra geliyor. Sınırda güvenlik önlemleri arttırıldı. Şu gelenler Suriye'nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib'in Atme kasabasına kaydırıldı. Türkiye krizi Atme bölgesinde karşılamayı planlıyor.