İHA'nın haberine göre; Bodrum’da sahne alan İdo Tatlıses, söylediği rap şarkılarla izleyenleri coşturdu. Yalıkavak'taki bir beach'te düzenlenen partide sahne alan İdo, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi.

Bir yandan denize giren yerli ve yabancı turistler, bir yandan da İdo Tatlıses konseriyle doyasıya bir gün yaşadı.

İdo, bir anda rap söylemeye başlayınca hayranları önce şaşırdı sonra da ünlü şarkıcıya eşlik etti. “Biladerim İçin” ve “Demet Akalın” rap şarkılarını söyleyen İdo, sevenlerinden tam not aldı.