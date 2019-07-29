"Aşk şu an bana çok uzak"

İdo Tatlıses taburcu olur olmaz sahnelere döndü - Magazin haberleri 2019

İHA'nın haberine göre; geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 7 gün hastanede yatan İdo Tatlıses, kaptığı enfeksiyonu yendikten sonra sahnelere geri döndü. 1 hafta arayla iki kere hastaneye kaldırılan ve birinde 4 gün, diğerinde ise 3 gün özel bir hastanede tedavi altına alınan Tatlıses, enfeksiyonu atlatır atlatmaz sahnelere geri göndü.

Tatilciler bir yandan denizin, kumsalın ve güneşin tadını çıkarırken, diğer yandan İdo’nun şarkılarıyla unutulmaz bir gün geçirdi.