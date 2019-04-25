İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri ( İETT) Genel Müdürü Ahmet Bağış, "2018 gelirimiz, bir milyar 719 milyon 519 bin 349 Türk Lirası olarak yüzde 99,7 oranında gerçekleşmiştir. Giderimiz ise bir milyar 799 milyon 818 bin 737 TL olarak yüzde 84,1 oranında gerçekleşmiştir." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde İETT'nin 2018 faaliyet raporu görüşüldü. İETT Genel Müdürü Bağış, mecliste yaptığı konuşmada, işletme olarak İstanbul halkında 148 yıldır kesintisiz hizmet verdiklerini söyledi.

İstanbullulara 206 kadın, 5 bin 85 erkek çalışan olmak üzere toplamda 5 bin 291 personelle 7 gün 24 saat hizmet sunulduğunu anlatan Bağış, "8 bin 567 açık, 4 bin 883 kapalı olmak üzere 13 bin 450 durağımızla İstanbul'un her köşesine toplu ulaşım hizmeti sunuyoruz. 2018'de 2 bin 477 otobüsümüz ile 235 milyon yolcumuza 772 hatta 4 milyon 600 bin sefer ile hizmet vererek 114 milyon kilometre yol katettik. Metrobüste ise 593 aracımız ile 284 milyon yolcumuza 7 hatta 2 milyon 300 bin sefer ile hizmet vererek 78 milyon kilometre yol katettik. Toplam 3070 aracımız ile 779 hatta 519 milyon yolcumuza 6 milyon 900 bin sefer ile hizmet vererek 192 milyon kilometre yol katettik." diye konuştu.

Bağış, İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarını birçok açından denetleyerek İstanbullulara güvenli, konforlu ve zamanında hizmet verildiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda 2018 yılında, hizmet kalitesi ölçüm modeli, empati haftası uygulaması, 3. taraf gözetimi çalışmaları, servis öncesi ve servis esnasında olmak üzere her gün yaklaşık 5 bin 440 aracımızı denetledik. İETT'nin paydaş kurum ve kişiler nezdinde kurumsal itibarını ölçmek ve iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi amacıyla yapılan Kurumsal İtibar Araştırması Puanı bir önceki yıla göre 1,9 puanlık bir artış ile 81,4 olarak gerçekleşti. Uygulamamızı geliştirmeye devam ederek; anlık duyuru, kişiselleştirme, kare kod ile sorgulama, durakta bekliyorum, yolculuk değerlendirme ekranı, İSPARK noktaları ve İstanbulkart yükleme noktası entegrasyonu gibi özellikler ekledik."

Bağış, 2018'de şoförlere 40 bin 729 saat, diğer personele ise 20 bin 510 saat olmak üzere toplam 61 bin 239 saat eğitim verildiğini vurguladı.

Türkiye'nin ilk yerli troleybüsü olan Tosun'u yerli mühendislik imkanları ile yüzde 100 elektrikli araca dönüştürüp, 28T Topkapı-Beşiktaş hattında hizmete sunduklarını aktaran Bağış, "Elektrikli Tosun günde 6 sefer yapmakta ve 67,5 kilometre yol katetmektedir. Sürücüsüz Araç Geliştirme Projesi ile Türkiye'nin ilk yerli otonom aracını ürettik. Böylece ulaşım teknolojilerinin geleceği olan otonom araç teknolojisinde Türkiye'nin öncü rol üstlenmesini hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Bağış sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul Havalimanı'na yolcu taşımacılığı hizmeti veren 150 lüks HAVAİST otobüsünü hizmete aldık. Havalimanı ile İstanbul'un 65 ayrı noktasına ulaşım, 20 ayrı hatta 7 gün 24 saat sağlanmaktadır. 2018 gelirimiz bir milyar 719 milyon 519 bin 349 Türk Lirası olarak yüzde 99,7 oranında gerçekleşmiştir. Giderimiz ise bir milyar 799 milyon 818 bin 737 TL olarak yüzde 84,1 oranında gerçekleşmiştir."

Genel Müdürü Ahmet Bağış'ın verdiği bilgilere göre, İETT 2018 yılını 80 milyon 299 bin TL zararla kapattı.

Bu durum İBB Meclis'inde tartışmalara yol açtı. AK Parti grubu adına konuşan Ahmet Hamdi Gürbüz, İETT'yi savundu.

Gürbüz, İmamoğlu'nun toplu taşımada öğrenci ücretlerinin aylık 85 liradan 50 liraya indirileceğine ilişkin vaadini hatırlatarak "Bu vaadinizin takipçisi olacağız. İktisat hesap bilmediğiniz için seçim kampanyası döneminde anlatıyordunuz. Bedavadan söz vermek yok. AK Parti olarak İstanbullulara buradan müjde vermek istiyoruz. Önümüzdeki mecliste öğrenci indiriminin aylık 50 değil 40 lira olmasını teklif edeceğiz. Yapın da görelim. Biz iktidardık ve niye mi yapmadık? Bütün projelerin hizmetlerin bedeli vardır. 40-50 TL'ye İstanbulkart vermeyi biz bilmiyor muyuz? Sözünüzü tutun da görelim." diye konuştu.

CHP Grubu adına da Mesut Kösedağı söz alarak konuştu.

Yapılan oylamada İETT 2018 yılı faaliyet raporu, 286 oyla İBB Meclisinde kabul edildi.