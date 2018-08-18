IFK Mariehamn - Honka maçı istatistikleri

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. IFK Mariehamn, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Honka takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. 18 puanlı IFK Mariehamn 11. sırada bulunuyor, Honka 37 puana sahip ve 3. sırada. IFK Mariehamn son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Honka, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 579 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IFK Mariehamn kazanırsa 3.10, beraberlik çıkarsa 3.30, Honka sahadan galip ayrılırsa 1.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

IFK Mariehamn önceki hafta RoPS mücadelesinde 1-0 yenildi.

Honka ise TPS Turku maçında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet alan IFK Mariehamn, 16 gol attı ve 20 gol yedi.

Honka ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Honka, 16 gol atarken 16 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ