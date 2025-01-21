Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray: 3 - Dinamo Kiev: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Galatasaray: 3 - Dinamo Kiev: 3 | MAÇ SONUCU

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray sahasında Dinamo Kiev'i ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Sarı-kırmızılıların gollerini Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Osimhen (p) kaydetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.01.2025 - 17:17 Güncelleme: 21.01.2025 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray Kiev'i aşamadı!
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırladı. 6 gol çıkan mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

        G.Saray'ın gollerini 6. dakikada Davinson Sanchez, 21'de Abdülkerim Bardakcı ve 53. dakikada ise Victor Osimhen (p) kaydetti. Kiev'in golleri ise 45. dakikada Vladyslav Vanat ile 68. ve 81. dakikalarda Andriy Yarmolenko'dan geldi.

        Bu sonucun ardından G.Saray 13 puana yükseldi. İlk puanını alan Dinamo Kiev ise 1 puana ulaştı.

        Turnuvanın 8. ve son maçında G.Saray deplasmanda Ajax'a konuk olacak. Dinamo Kiev ise sahasında RFS'yi ağırlayacak.

        TARAFTARLARDAN 5. YILDIZ HEDEFİ

        Galatasaray taraftarları, sezon sonunda Avrupa'da başarı ve Süper Lig'de 25. şampiyonluk hedefini belirten pankartlara yer verdi. Taraftarlar, kale arkasında "Avrupa'da tarih yazalım, ilk ve tek 5. yıldızı hep beraber takalım" yazılı pankart açtı.

        BAŞKAN ÖZBEK'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

        Galatasaray taraftarları, ameliyat edilen başkan Dursun Özbek için geçmiş olsun mesajı verdi. Sarı-kırmızılı taraftalar, bağırsak ameliyatı geçiren Özbek için kale arkasında, "Geçmiş olsun Dursun başkan" yazılı pankarta yer verdi.

        OKAN BURUK İLK 11'İ DEĞİŞTİRMEDİ

        Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor maçının ilk 11'ini koruyarak müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torrerira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakika sağ taraftan Mertens'in kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda savunmada Vivcharenko kale çizgisinde kafayla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

        6. dakikada sağ taraftan Mertens'in kullandığı kornerde altıpas üzerinde Sanchez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

        22. dakikada ceza sahası dışında Berkan Kutlu'nun vuruşunda savunmadan seken top Abdülkerim Bardakcı da kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmada Tymchyk'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

        45. dakikada sağ taraftan Buyalskyi'nin pasında ceza yayı sağ tarafından topla birlikte ceza sahasına giren Vanat, kaleci Muslera'yı da geçip sağ çaprazdan boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

        49. dakikada sağ taraftan Mertens’in kullandığı kornerde Abdülkerim Baradakcı’nın kafa vuruşu sonrasında Barış Alper Yılmaz, arka direkte Tymchyk’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında mücadelenin hakemi Kristo Tohver, Barış Alper Yılmaz’a elle müdahale ettiğini işaret ederek, ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Hakem Kristo Tohver, VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve Barış Alper Yılmaz’a gösterdiği kartı iptal ederek penaltı noktasını gösterdi.

        53. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Osimhen, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

        63. dakikada sağ taraftan Barış Alper Yılmaz’ın yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Osimhen’in kafa vuruşunda kaleci Neshcheret son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        68. dakikada sağ taraftan Pikhalonok’un kullandığı köşe vuruşunda Yarmolenko’nun arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2

        81. dakikada sağ kanattan Buyalskyi’nin yaptığı ortada altıpas üzerinde iyi yükselen Yarmolenko, kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera’nın sağından ağlara gönderdi. 3-3

        90+3. dakikada sağ kanattan Yusuf Demir’in yaptığı ortada kale önünde Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Neshcheret’de kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya'daki faciada 66 can kaybı!
        Kartalkaya'daki faciada 66 can kaybı!
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak
        Sözcü yazarı Türkmen'den acı haber!
        Sözcü yazarı Türkmen'den acı haber!
        Kartalkaya'dan yürek burkan haberler!
        Kartalkaya'dan yürek burkan haberler!
        Kayserili aşçı Bolu'da hayatını kaybetti
        Kayserili aşçı Bolu'da hayatını kaybetti
        Kartalkaya'da pes dedirten görüntü
        Kartalkaya'da pes dedirten görüntü
        Bolu'daki faciada 4 gözaltı var!
        Bolu'daki faciada 4 gözaltı var!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        G.Saray Kiev'i aşamadı!
        G.Saray Kiev'i aşamadı!
        21 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Emerson'a aslan pençesi!
        Emerson'a aslan pençesi!
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları