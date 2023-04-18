MERCİMEKLİ PİLAV

Malzemeler

1 su bardağı yeşil mercimek

1 yemek kaşığı bitkisel margarin (6 yemek kaşığı zeytinyağı da kullanabilirsiniz)

2 su bardağı pirinç

2 adet orta boy kuru soğan

1 çay kaşığı tuz, karabiber

4 su bardağı et ya da tavuk suyu

1 çay kaşığı kırmızı pulbiber

Yapılışı: Mercimeği ve pirinci ayrı ayrı kaplarda üzerine çıkacak kadar sıcak suyla 30 dakika bekletin. Soğanları incecik yemeklik doğrayın. Yağı ve soğanları geniş bir teflon tencereye koyun. Orta ısılı ateşte 2-3 dakika kavurup tuz ve karabiberi üzerine serpin. Diğer taraftan mercimekleri süzüp soğanların üzerine aktarın. Sıcak haldeki et ya da tavuk suyunun 2 su bardağı kadarını da ekleyin. Mercimek pirinçten daha uzun sürede piştiği için mercimeği 10 dakika daha pişirin. Yıkayıp süzdüğünüz pirinci ve kalan 2 su bardağı et ya da tavuk suyunu tencereye aktarıp orta ısılı ateşte suyunu tamamen çekip göz göz oluncaya kadar pişirin. Pilav suyunu tamamen çekince ocağın altını iyice kısıp pilavı kısık ateşte 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.Tencerenin kapağını açmadan pilavı 30 dakika kadar dinlendirin. Pilavı servise sunmadan önce tahta bir kaşıkla aşağıdan yukarıya doğru hafifçe karıştırın ve kırmızı pulbiberi serpiştirin. İsterseniz ince kıyılmış yarım demet maydanoz ya da dereotuyla süsleyerek servise sunun.