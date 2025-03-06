Ramazanda oruç tutan kişilerde uzun süre açlık sonrası iftardan sonra kan şekeri değerlerinin aniden yükselmesi ve düşmesi ile yoğun bir şekilde tatlı isteği ortaya çıkar. Bu durum kontrol edilmediği takdirde sağlık sorunlarına neden olabilir.

RAMAZAN'DA SAĞLIKLI TATLI TÜKETİMİ İÇİN PÜF NOKTALAR

1. PORSİYON KONTROLÜ

Ramazan’da tatlı tüketimi sırasında porsiyon kontrolüne dikkat etmek önemlidir. Küçük porsiyonlar tüketerek, hem tatlı ihtiyacınızı karşılayabilir hem de kalori alımınızı kontrol altında tutabilirsiniz.

2. İFTAR SONRASI BEKLEYİN

İftar sonrası hemen tatlı tüketmek yerine, mide ve bağırsakların sindirim işlemini başlatmasına izin vermek için en az 1-2 saat beklemekte fayda vardır.

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3. TATLIYI PROTEİNLE TÜKETİN

Tatlılara ekleyeceğiniz veya birlikte tüketeceğiniz ceviz, fındık, süt gibi protein içerikli besinler tatlıdaki şekerin kanınıza çok daha yavaş karışmasına ve dolayısıyla kan şekerinizin dengede kalmasına yardımcı olur. Kan şekerinizi dengede tutmak da Ramazan’da hem kilo alımının, hem de şeker sorunlarının önüne geçmeye katkı sağlar.

4. ŞERBETLİ TATLILARDAN KAÇININ

Şerbetli tatlılar, yüksek şeker ve kalori içerdiğinden, Ramazan’da tatlı tüketimi için daha az sağlıklı seçeneklerdir. Şerbetli tatlılar yerine, daha hafif ve sağlıklı alternatiflere yönelmek faydalıdır.

5. EN AZ 2 LİTRE SU İÇİN

Tatlı tüketme isteğinizin altında; stresli olmanız, iftarda ve sahurda sağlıklı beslenmemeniz, bu nedenle kan şekerinizdeki dengenin bozulması gibi yetersiz su tüketimi de yatıyor olabilir. Zaman zaman susama ve açlık hissi birbirine karışmaktadır. Bu nedenle susuzluğun açlık veya tatlı isteği ile karışmaması için yeterli miktarda su içtiğinizden emin olun. İftar ile sahur arasında mutlaka en az 2 litre su tüketmeye özen gösterin.

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6. TATLIDAN ÖNCE SEBZE TÜKETİN

Tatlı tükettiğiniz gün diğer kaynaklardan gelen şeker veya unlu besinler ve şeker içeren komposto benzeri içecekler gibi basit karbonhidratları tüketmemek gerekir. Şekeri sadece tatlıdan değil hazır soslar, hazır gıdalardan da sıklıkla farkında olmadan aldığınızı unutmayın. Sebzeli yemekler ve salatalar ise posa içeriği sayesinde, beraberinde yenilen besinlerin kana daha yavaşça karışmasına yardımcı olabildiğinden, iftarda tatlı tüketmek istiyorsanız mutlaka sebze tüketmelisiniz.