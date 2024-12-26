Baklava tarifi: Ev baklavası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İnce yufkaların çıtır çıtır dokusu ile tatlı şerbetin birleşimi, ona özel bir lezzet katar. Hem misafirlere ikram edilmek için hem de özel günlerde sıklıkla tercih edilen baklava, Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze ulaşmış, geleneksel bir tatlı olarak her kültürde kendine yer bulmuştur. Baklava nasıl yapılır?

BAKLAVA TARİFİ

Baklava, özel günlerde veya kutlamalarda, Ramazan ve Bayram gibi zamanlarda sevdiklerinizle paylaşılan, oldukça sevilen bir tatlıdır.

Baklava malzemeleri: İç harcı: 2 su bardağı ceviz içi (isteğe bağlı fındık veya Antep fıstığı da kullanabilirsiniz)

1/2 su bardağı dövülmüş ceviz (daha ince bir kıvam için) Hamur: REKLAM 3 su bardağı un

1/2 su bardağı su (gerektiği kadar)

1 yemek kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

1/2 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı yoğurt (isteğe bağlı, hamuru yumuşatmak için) Şerbet: 4 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

1-2 damla gül suyu (isteğe bağlı) Yağlama: 250 gram tereyağı (eritilmiş) Baklava yapılışı: Unu eleyin ve geniş bir kaba alın.

Ortasını açın, yumurtayı kırın, tuz ve sirkeyi ekleyin.

Sıvı yağı ve yoğurdu ekleyip karıştırın.

Azar azar su ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamurunuzun kıvamı elastik olmalı.

Hamuru 10-15 dakika yoğurduktan sonra üzerini temiz bir bezle örterek, dinlenmeye bırakın. Bu işlem hamurun daha rahat açılmasını sağlar.

Ceviz içlerini robotta incecik çekin. Çok ince olmasına gerek yok, parçalara ayırarak da kullanabilirsiniz.

Cevizleri geniş bir kaba alıp karıştırın. Fındık veya Antep fıstığı kullanmak isterseniz, onları da ekleyebilirsiniz.

Hamuru 20 eşit parçaya ayırın. Her birini yuvarlayın ve üzerini örtün.

Bir parça hamuru alın ve merdane ile açmaya başlayın. Yufka ince olmalı ancak çok ince olmamalı. Yufkayı, un serptikçe açın, böylece yapışmasını engellersiniz.

Yufka çok ince olmalı ama yırtılmamalıdır. Yufkayı açarken dikkatli olun.

Hamurlar bitene kadar bu işlemi devam ettirin.

Bir fırın tepsisini alın ve altını yağlayın.

İlk yufkayı tepsiye serin ve üzerine bolca eritilmiş tereyağı sürün.

Aynı şekilde, yufkaları kat kat dizin. Her katın üzerine tereyağı sürmeyi unutmayın. 10 kat yufka dizene kadar devam edin.

Üzerine ceviz içi harcını serpin. Ceviz harcı için her yufka arasında eşit miktarda koymaya özen gösterin.

Kalan yufkaları aynı şekilde yerleştirin, her katı tereyağı ile yağlayarak dizin. Son katı yerleştirip tekrar tereyağı sürün.

Baklavanın üzerine keskin bir bıçakla dikkatlice dilimler çizin. Baklavayı kare şekilde kesebilirsiniz.

Yufkalar çok ince olduğu için bıçakla kesmek kolay olacaktır.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında baklavayı yaklaşık 45-50 dakika pişirin. Üstü altın rengini alana kadar pişirmeye devam edin.

Şerbeti hazırlamak için, bir tencereye suyu ve şekeri ekleyip kaynatın.

Şeker eridikten sonra 10 dakika kadar kaynatmaya devam edin.

Limon suyunu ve isteğe bağlı gül suyunu ekleyin. Şerbeti kaynatmaya devam ettikten sonra ocaktan alın.

Şerbeti soğumaya bırakın.

Fırından çıkardığınız baklava sıcak olmalı, şerbet ise ılık olmalıdır.

Ilık şerbeti, sıcak baklavanın üzerine dökün. Şerbetin her yere nüfuz etmesi için baklavanın her katına iyice dağıldığından emin olun.

Baklavanın şerbeti çekmesi için bir süre bekleyin. Şerbeti tamamen çektiğinde baklavanız servise hazır. Baklava, tatlıların en lezzetli ve en zengin seçeneklerinden biri olduğu için, yanında sunulacak yiyecekler de onun zenginliğini tamamlayacak şekilde seçilmelidir. Baklava ile en iyi giden içeceklerin başında şüphesiz Türk kahvesi gelir. Türk kahvesinin yoğun ve hafif acı tadı, baklavanın tatlılığıyla mükemmel bir denge oluşturur. Ayrıca, bir bardak taze demlenmiş çay da baklava ile harika bir uyum yakalar, geleneksel Türk misafirperverliğinde çay ve tatlı birlikte servis edilir.

REKLAM Eğer daha hafif bir içecek tercih ediyorsanız, soğuk süt de baklavanın şerbetini dengeleyerek tatlıyı yumuşatabilir. Yanında bir dilim dondurma da sıcak yaz günlerinde, baklavanın yanında ferahlatıcı bir seçenek olarak tercih edilebilir. Farklı bir alternatif olarak, meyve çeşitleri de baklava ile uyum sağlar; taze nar, üzüm ya da incir gibi meyveler, baklavanın tatlısıyla hoş bir kontrast yaratabilir. Baklavanın yanında sunulacak bu içecekler ve yiyecekler, hem lezzet açısından hem de sunum olarak tatlıyı daha da özel kılar.

BAKLAVA YAPIMINDA PÜF NOKTALAR Baklava yapımında başarılı sonuçlar elde etmek için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar bulunmaktadır. İlk olarak, hamurun düzgün ve ince açılması çok önemlidir. Hamur ne kadar ince açılırsa, baklava o kadar çıtır olur. Hamuru açarken fazla un kullanmamaya özen gösterin, çünkü fazla un hamurun sertleşmesine neden olabilir. Her yufka katı arasına bolca tereyağı sürmek, baklavanın lezzetini artırır ve kıtır kıtır olmasını sağlar. Tereyağının iyi erimiş olması, yufkaların her katında homojen bir yağ dağılımı sağlar.