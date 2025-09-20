Habertürk
        Iğdık FK'da İbrahim Üzülmez dönemi! - Futbol Haberleri

        Iğdık FK'da İbrahim Üzülmez dönemi!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına İbrahim Üzülmez'i getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 00:28 Güncelleme: 20.09.2025 - 00:28
        Iğdık FK'da İbrahim Üzülmez dönemi!
        Yeşil-beyazlı kulüp, ligin 5. haftasında Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırmasının ardından İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya vardı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş Geldin İbrahim Üzülmez! Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine ve ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        İbrahim Üzülmez, Iğdır temsilcisiyle ilk antrenmanına önümüzdeki günlerde çıkacak.

