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        Iğdır'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 2 kardeş yaralandı; 20 koyun öldü

        IĞDIR'ın Asma köyünde hayvan otlatan 2 kardeşin üzerine yıldırım düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 19:44 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:50
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        Iğdır'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 2 kardeş yaralandı; 20 koyun öldü
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        IĞDIR’ın Asma köyünde hayvan otlatan 2 kardeşin üzerine yıldırım düştü. 20 koyunun öldüğü olayda iki kardeş de ağır yaralandı.

        Olay, bugün öğlen saatlerinde merkeze Asma köyü kırsalında meydana geldi. Rahime- Mehmet Ali Aktaş çiftinin 4 çocuğundan Yunus Emre (17) ve Aziz Aktaş (15), hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Sağanak yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu 2 kardeş ağır şekilde yaralanırken, 20 küçükbaş öldü. Aktaş kardeşlerin yakınlarının haber vermesi ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşler, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan kardeşlerden Mehmet Ali Aktaş, ne olduğunu anlamadıklarını belirterek, “Her zamanki gibi koyunları yaylaya otlatmaya götürdük. Öğlen saatinde şiddetli yağmur yağmaya başladı. Zaman zaman şimşek de çakıyordu. Abimle yan yanaydık bir anda büyük bir acı ile yere düştük ve bir süre yarı baygın halde kaldık. Bizi görenler durumu yakınlarımıza bildirmiş. Onlar da yanımıza gelince vücudumuzdaki elektriği alması için başımız dışarıda kalacak şekilde toprağa gömüp ambulansı bekledik. Yaram çok ama buna da şükür. Olay anında 20 koyun da ölmüş” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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