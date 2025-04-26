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        Patates yüklü kamyonette 4 kaçak göçmen yakalandı

        IĞDIR'dadurdurulan kamyonette patates çuvallarının altına yerleştirilen özel bölmede 4 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 09:38 Güncelleme: 26.04.2025 - 09:40
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        Patates yüklü kamyonette 4 kaçak göçmen yakalandı
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        IĞDIR'dadurdurulan kamyonette patates çuvallarının altına yerleştirilen özel bölmede 4 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir kamyoneti Tuzluca ilçe girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, patates çuvallarının altına yerleştirilen özel bölmede 4 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan ve polise "Patates satıyorum" diyen araç sürücüsü S.A. hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı. Diğer yandan yabancı uyruklu kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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