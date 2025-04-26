Patates yüklü kamyonette 4 kaçak göçmen yakalandı
IĞDIR'dadurdurulan kamyonette patates çuvallarının altına yerleştirilen özel bölmede 4 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
IĞDIR'dadurdurulan kamyonette patates çuvallarının altına yerleştirilen özel bölmede 4 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir kamyoneti Tuzluca ilçe girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, patates çuvallarının altına yerleştirilen özel bölmede 4 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan ve polise "Patates satıyorum" diyen araç sürücüsü S.A. hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı. Diğer yandan yabancı uyruklu kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
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