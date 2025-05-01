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        Emniyet Müdürü Turgay'dan ilkokul öğrencisi Betül'e doğum günü sürprizi

        IĞDIR Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, ilkokul 3'üncü öğrencisi Betül Çatabak'a (10) doğum günü sürprizi yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 09:23 Güncelleme: 01.05.2025 - 09:25
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        Emniyet Müdürü Turgay'dan ilkokul öğrencisi Betül'e doğum günü sürprizi
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        IĞDIR Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, ilkokul 3'üncü öğrencisi Betül Çatabak'a (10) doğum günü sürprizi yaptı. Ders sırasında sınıfa giren Turgay, pasta keserek Çatabak'ın doğum gününü kutladı.

        Iğdır Hüsnü M. Özyeğin İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Betül Çatabak, 23 Nisan'da Emniyet Müdürü Niyazi Turgay'a mektup yazarak doğum günü kutlamasına davet etti. Çatabak'ın daveti üzerine Emniyet Müdürü Turgay, dün Çatabak'ın sınıfına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Polis memurlarıyla birlikte sınıfa giren Turgay'ın ardından getirilen doğum günü pastası öğrencileri sevindirdi. Masaya konulan pastanın üzerindeki mumları üfleyen Çatabak, 10'uncu yaşını kutladığı için Turgay ve polis memurlarına teşekkür etti.

        Sınıfta öğrencilerle sohbet eden Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, hedefleri için çok çalışmalarını tavsiye etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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