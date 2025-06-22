Iğdır'da yetiştirdiği karpuzları erken toplayan üreticinin hedefi 4 hasat

'DOĞUAnadolu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da, geçen yıl 4 kez karpuz hasadı yapan Alican Akçan (60), bu yıl da ilk ürünlerini Adana'dan sonra topladı. 100 dönüm araziye ektiği karpuzları Iğdır protokolünün katılımıyla toplayan Akçan, bu yıl da hedefinin 4 hasat olduğunu söyledi.

Ermenistan, İran ve Nahçıvan ile sınırı bulunan, 861 rakımda iklimi ve coğrafi koşullarıyla birçok tarım ürününün yetiştirildiği, 'Doğu'nun Çukurova'sı' olarak anılan Iğdır, bölgenin sebze ve meyve ihtiyacını karşılıyor. İklimi dolayısıyla üreticilerin bol ve verimli ürün aldığı Iğdır'ın Oba köyünde yaşayan Alican Akçan (60), bu sezon 100 dönüm arazisine ektiği karpuzu Adana'dan sonra hasat etmenin mutluluğunu yaşıyor. Arazisinde damlama sulama sistemiyle yetiştiricilik yapan Akçan'ın, Iğdır'daki hasadına; Vali Ercan Turan, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Tingiş ile kurum personeli katıldı.

'CİDDİ BİR AVANTAJ'

Adana'dan sonra Iğdırlı üreticinin karpuz hasadını yapmasının önemli olduğunu belirten Iğdır Valisi Ercan Turan, "Iğdır'da yıldan yıla hem üretimin niteliği artıyor hem niceliği artıyor. Hesapladığımızda Adana'dan hemen sonra hasat yapılması ciddi bir avantaj. Burada hem yerli tohumlarımızı ön plana çıkartıyoruz hem de vatandaşlarımız tarafından kabul gören ürünlerimize öncelik veriyoruz" dedi.