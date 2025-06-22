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        Iğdır'da yetiştirdiği karpuzları erken toplayan üreticinin hedefi 4 hasat

        'DOĞUAnadolu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da, geçen yıl 4 kez karpuz hasadı yapan Alican Akçan (60), bu yıl da ilk ürünlerini Adana'dan sonra topladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 09:35 Güncelleme: 22.06.2025 - 09:40
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        Iğdır'da yetiştirdiği karpuzları erken toplayan üreticinin hedefi 4 hasat
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        'DOĞUAnadolu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da, geçen yıl 4 kez karpuz hasadı yapan Alican Akçan (60), bu yıl da ilk ürünlerini Adana'dan sonra topladı. 100 dönüm araziye ektiği karpuzları Iğdır protokolünün katılımıyla toplayan Akçan, bu yıl da hedefinin 4 hasat olduğunu söyledi.

        Ermenistan, İran ve Nahçıvan ile sınırı bulunan, 861 rakımda iklimi ve coğrafi koşullarıyla birçok tarım ürününün yetiştirildiği, 'Doğu'nun Çukurova'sı' olarak anılan Iğdır, bölgenin sebze ve meyve ihtiyacını karşılıyor. İklimi dolayısıyla üreticilerin bol ve verimli ürün aldığı Iğdır'ın Oba köyünde yaşayan Alican Akçan (60), bu sezon 100 dönüm arazisine ektiği karpuzu Adana'dan sonra hasat etmenin mutluluğunu yaşıyor. Arazisinde damlama sulama sistemiyle yetiştiricilik yapan Akçan'ın, Iğdır'daki hasadına; Vali Ercan Turan, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Tingiş ile kurum personeli katıldı.

        'CİDDİ BİR AVANTAJ'

        Adana'dan sonra Iğdırlı üreticinin karpuz hasadını yapmasının önemli olduğunu belirten Iğdır Valisi Ercan Turan, "Iğdır'da yıldan yıla hem üretimin niteliği artıyor hem niceliği artıyor. Hesapladığımızda Adana'dan hemen sonra hasat yapılması ciddi bir avantaj. Burada hem yerli tohumlarımızı ön plana çıkartıyoruz hem de vatandaşlarımız tarafından kabul gören ürünlerimize öncelik veriyoruz" dedi.

        'GÜZEL BİR REKOLTE BEKLENTİMİZ VAR'

        Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Tingiş ise 100 dekarlık alanda bir alanda yapılan üretimden 1000 tona yakın rekolte beklediklerini söyledi. Adana usulü malçlama, damlama ve mini tünel sistemi ile hasadı yaklaşık 25 gün erkene çektiklerini ifade eden Tingiş, "Biz üreticilerimizin her daim yanındayız, yeter ki üreticilerimiz üretsinler. Bilgi ve tecrübelerimizden yararlandırıyoruz. Iğdır, 'Doğu'nun Çukurovası', Doğu Anadolu'yu besleyebilecek kapasite ve altyapımız var. Adana'nın bir hafta arkasından geliyoruz ama güzel de bir rekolte beklentimiz var" diye konuştu.

        'BU İŞİ SEVEREK, AŞK İLE YAPIYORUM'

        Karpuz üretiminde geçen yıl 4 kez ürün toplamayı başaran Alican Akçan, bu yıl da ilk hasadını haziranda yaptığını söyledi. 15 yıldır karpuz yetiştiren ve her yıl daha iyi ürün alabilmek için uğraştığını ifade eden Akçan, karpuzların tamamen doğal yöntemler ile yetiştiğini, bol güneş altında olgunlaştığını ve bunun tadından da anlaşılabileceğini ifade etti. 100 dönüm arazisine ektiği ürünün hasadını diğer üreticilerden erken yaptığını ifade eden Akçan, pazar sorunu olmadığını dile getirdi. Akçan, "Yaptığım işten çok memnunum. Birçok bölge illerin ihtiyacını karşılıyoruz ve iç piyasaya da veriyoruz. Bu işi severek, aşk ile yapıyorum" dedi. Akçan ayrıca geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hedefinin 4 kez hasat yapmak olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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