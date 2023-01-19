Iğdır Üniversitesi öğrencileri, köylerde çocuklara yaban hayatını anlatıyor

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IĞDIR (AA) - Iğdır Üniversitesi öğrencileri, köyleri gezerek çocuklara yaban hayatını anlatıyor.

Üniversitenin, Gönüllü Yardımlaşma ve Dayanışma Topluluğu (GÖYAP) üyesi öğrenciler, sosyal sorumluluk dersi kapsamında köy okullarını ziyaret etti.

Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyünde ilkokul öğrencileri ile bir araya gelen üniversiteliler, götürdükleri balonların üzerine hayvan isimleri yazarak, hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenledi.

Ağabey ve ablalarının ikramlarıyla mutlu olan çocuklar da şarkılar eşliğinde oyunlar oynadı.

GÖYAP Başkanı Kiyasettin Eren, AA muhabirine, çocukları hayvan sevgisi konusunda bilinçlendirecek etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Üniversitenin aracıyla köye geldiklerini dile getiren Eren, "Hocalarımız ve arkadaşlarımız çocuklara yaban hayatı hakkın bilgi verdi. Projeyi ilerleyen süreçte daha fazla yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Bu bağlamda, Iğdır'da gezilmedik köy bırakmayacağız. Miniklerin gönüllerine elimizden geldiği kadar dokunmaya çalışacağız." dedi.

Köy okullarında çocuklarla bir araya gelip onlara faydalı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren öğrencilerden Zeycan Öksü de "Köy okullundaki kardeşlerimize çeşitli içerikler üreterek, balonlar üzerine her bir öğrencinin ismin baş harfini taşıyan hayvan ismi yazdık. Hayvanlar hakkında bilgiler verdik. Buradaki temel amacımız minik kardeşlerimize hayvan sevgisini kazandırmaktır." diye konuştu.

Öğrencilerden Serkan Çengiz de köy okullarındaki öğrencilerle vakit geçirerek eğlendiklerini söyledi.

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