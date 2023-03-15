Iğdır'da şantaj iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da bir iş insanına şantaj yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.



İddiaya göre, Karakoyunlu ilçesindeki bir iş insanını arayan şüpheli H.T, elinde gizli kamerayla kaydettiği müstehcen görüntülerinin bulunduğunu ve istediği parayı getirmemesi halinde bunu sosyal medyada paylaşacağını belirterek, kırsaldaki bir arazide buluşmaya davet etti.

İş insanının şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Karakoyunlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin bilgisi dahilinde söz konusu adrese giden iş insanı, şüpheli H.T. ve yanındaki 3 arkadaşıyla buluştu.

Bölgede sivil kıyafetle bulunan ve para alışverişi sırasında H.T. ile 3 arkadaşını suçüstü yakalayan jandarma ekipleri, şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramada 4 cep telefonu ve 1 flaş bellek ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları adli makamca tutuklandı.

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