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        Iğdır'da otomobil öğrenci servis aracına çarptı, 10 kişi yaralandı

        Iğdır'da otomobilin öğrenci servis aracına çaptığı kazada 8'i öğrenci 10 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 20:03 Güncelleme: 07.10.2023 - 20:10
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        Iğdır'da otomobil öğrenci servis aracına çarptı, 10 kişi yaralandı
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        Iğdır'da otomobilin öğrenci servis aracına çaptığı kazada 8'i öğrenci 10 kişi hafif yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 ABS 869 plakalı otomobil, Kars- Iğdır kara yolu Yaycı köyü girişinde öğrencileri taşıyan Serkan Abakay idaresindeki 76 AAG 393 plakalı araca çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yan devrilen öğrenci servisindeki 8 öğrenci ile otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 10 kişi, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Kars- Iğdır kara yolu, hasarlı araçların yoldan çekilmesiyle açıldı.

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