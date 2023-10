Iğdırlı nalbant mesleğini 45 yıldır sürdürüyor

BÜLENT MAVZER - Iğdır'da yaşayan 69 yaşındaki İsmail Türkeli, nalbantlık mesleğini 45 yıldır devam ettiriyor.

Melekli beldesinde yaşayan Türkeli, çocukluğunda atlara ilgisiyle başladığı nalbantlık mesleğini çıraklık dönemi ve vatani görevinin ardından sürdürdü.

Mesleği öğrendiği ustası hem de komşuları Akın Turan vefat edince nalbantlığa tek devam eden Türkeli, beldedeki atölyesinde hizmet vermeye başladı.

Mesleğinin yanında at yetiştiriciliği ve çiftçilik de yapan Türkeli, son zamanlarda işleri azalsa da nalbantlığı geleceğe taşımaya çalışıyor.

İsmail Türkeli, AA muhabirine, Iğdır'da mesleği yapan çok az sayıda kişinin kaldığını, sadece kendisinin atölyesi olduğunu söyledi.

At sevgisiyle başladığı mesleğe yıllarını verdiğini ifade eden Türkeli, "Çocukken başladığım bu mesleği 45 yıldır yapıyorum. Ben atları çok seviyorum, bu nedenle hayvanın her türlü hastalığından bakımlarını kadar her şeyi yapmaya çalışıyorum. Hangi at yarışır, hangisi at arabası çeker bunları bir bakışta anlıyorum." dedi.

Türkeli, yük ve binek hayvana takılan nalların farklı, kışın takılan nalların ise daha farklı olduğunu belirtti.

Kent merkezi ya da ilçelerde bulunan atların atölyesine getirilerek burada nallandığını belirten Türkeli, "Müşterilerin talepleri doğrultusunda nalları atların ayaklarına çakıyorum. İyi bir ustanın elinde çakılan nallar 6 ay gidebiliyor ama iyi işçilik yoksa 2 ay da 20 gün de gidebilir. Bu hem tecrübeye ve hem de nalın kalitesine bağlıdır." diye konuştu.

- "Tek hedefim güzel bir at çiftliği kurmaktır"

Nalbantlığın yanında çiftçilik de yaptığını belirten Türkeli, şunları kaydetti:

"At bakımından çok iyi anlıyorum, at alım satım işleriyle de uğraşıyorum. Benim baktığım, sattığım atlara garanti veririm. Bu mesleği rahmetli nalcı Akın Turan'dan öğrendim, benimle birlikte bu işi yapan 4 kişi var. Atları çok seviyorum. Tek hedefim güzel bir at çiftliği kurmaktır."

Atına nal çaktırmaya gelen Barış Kalay da "Atımın 2 nalı düşmüştü, onu çaktırmaya geldim. Bu çevrede İsmail ağabey işi çok iyi yapıyor. Atlarımın nallarını hep burada çaktırıyorum." ifadelerini kullandı.