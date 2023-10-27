Iğdır'da özel öğrenciler Cumhuriyetin 100. yılını kutladı
Iğdır'da eğitim gören özel öğrenciler, Cumhuriyetin 100. yılını kutladı.
Iğdır’da eğitim gören özel öğrenciler, Cumhuriyetin 100. yılını kutladı.
Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören öğrenciler, öğretmenleriyle okulun bahçesine boyalarla "100 Yıl" yazdı.
Öğrencilerin çalışması dronla görüntülendi.
Okul müdür yardımcısı Şaban Yılmaz, Cumhuriyetin 100. yılını özel öğrencileriyle kutladıklarını belirterek, "Öğrencilerimizle birlikte bahçemize '100' yazdık. Yüzüncü yılımızı çocuklarımızla, onların da emekleriyle kutladık.” dedi.