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        Iğdır Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı

        Iğdır Üniversitesinin "2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni ,yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 18:04 Güncelleme: 03.11.2023 - 18:44
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        Iğdır Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı
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        Iğdır Üniversitesinin "2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni ,yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Üniversitesi kampüsündeki 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Üniversitenin tanıtım videosunun izletildiği törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, ilk dersi vererek yeni akademik yılın, ülkeye ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diledi.

        Törene katıldığından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Madak, şu ifadeleri kullandı:

        "İhtişamıyla gözleri kamaştıran, kökleri derinlerde ulu çınarımız olan Türkiye Cumhuriyetimizin ikinci asrına girdiğimiz şu günlerde ve Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğindeki 'Türkiye Yüzyılı'nda, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Devletimiz "Türkiye Yüzyılı"nın mimarı genç kardeşlerimiz için her türlü imkanı seferber etmektedir. Çünkü, geleceğimiz sizlersiniz. Devlet ve hükümet olarak siz gençlerin önünü açmak, hayallerinize destek olmak, enerjinizi, coşkunuzu, hevesinizi ülke ve milletimizin yararına kullanmanızı sağlamak için çalışıyoruz."

        Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'da üniversitelerin bilimsel üretimin yapıldığı önemli merkezlerin başında geldiğini belirterek, Iğdır Üniversitesinin bu amaca en iyi şekilde hizmet etme gayretinde olduğu vurguladı.

        Bilimin temel amacının insana hizmet olduğunu aktaran Alma, "Üniversiteler, bilimsel üretim merkezleri olarak bu amaca en büyük katkıyı sunan kurumlardır. Bu anlamda üniversiteler, hem bilgi üretir hem de bilgiyi üretecek olanları yetiştirir. Bizim de üniversite olarak temel misyonumuz, elimizden geldiğince bu amaç uğrunda çalışmak, dolayısıyla insana ve insanlığa hizmet etmektir." diye konuştu.

        Tören, konuşmaların ardından hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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