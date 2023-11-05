Iğdır'da kanala düşen yaban domuzu kurtarıldı

Iğdır'da sulama kanalına düşen yaban domuzu, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak tedavi altına alındı.

Halfeli beldesinden geçen sulama kanalındaki yaban domuzunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Iğdır Belediyesine bağlı itfaiye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, yaban domuzunu yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu sulama kanalından çıkardı.

Ekiplerce bayıltılan yaban domuzu, tedavi altına alındı.

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