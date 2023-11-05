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        Iğdır'da kanala düşen yaban domuzu kurtarıldı

        Iğdır'da sulama kanalına düşen yaban domuzu, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 12:27 Güncelleme: 05.11.2023 - 12:39
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        Iğdır'da kanala düşen yaban domuzu kurtarıldı
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        Iğdır'da sulama kanalına düşen yaban domuzu, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak tedavi altına alındı.

        Halfeli beldesinden geçen sulama kanalındaki yaban domuzunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        Iğdır Belediyesine bağlı itfaiye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, yaban domuzunu yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu sulama kanalından çıkardı.

        Ekiplerce bayıltılan yaban domuzu, tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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