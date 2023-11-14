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        Iğdır'da uydu vericisi takılan saz delicesi göçe hazırlanıyor

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da halkalama çalışmalarında yakın zamanda ağlara takılan ve uydu vericisiyle takibe alınan saz delicesinin (Circus aeruginosus), uzun göç yolu öncesi yağ depolamak için avlandığı gözlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 11:10 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:10
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        Iğdır'da uydu vericisi takılan saz delicesi göçe hazırlanıyor
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        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da halkalama çalışmalarında yakın zamanda ağlara takılan ve uydu vericisiyle takibe alınan saz delicesinin (Circus aeruginosus), uzun göç yolu öncesi yağ depolamak için avlandığı gözlendi.

        KuzeyDoğa Derneği, Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yaptığı halkalama çalışmalarının yanı sıra uydudan takip projeleri de yürütüyor.

        Bilim insanlarınca, Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki Aras Kuş Cenneti'nde kurulan kuş ağlarına takılan önemli türler uydu vericilerle takibe alınıyor. 10 gramı geçmeyen ağırlıkta bulunan ve kanatlarının arkasına takılan uydu vericilerle, kuşların göç yolları, üreme ve kışlama alanları tespit ediliyor.

        Bu kapsamda 11 Ekim'de merkezdeki ağlara takılan kuşlardan biri olan saz delicesi, uydu vericiyle doğal ortamında izlenmeye başlandı.

        - Türkiye-Ermenistan sınırını oluşturan Aras Vadisi'nde

        Aras Vadisi'nde beslenen kuşun, göç öncesi yağ depolamak için avlandığı gözlendi.

        Anlık verileri alınan saz delicesi, tek seferde en uzun mesafeli uçuşunu 12,5 kilometre mesafeyle Kars'ın Ağabey köyü ile Ermenistan'ın Yervandashat köyleri arasında gerçekleştirdi.

        En yüksek 1035 metrede uçan saz delicesi, genellikle Türkiye ile Ermenistan sınırını oluşturan Aras Nehri civarını kullandı.

        Yakın zamanda Arap Yarımadası'na göçeceği düşünülen saz delicesinden elde edilecek verilerle, türün göç rotası, üreme ve kışlama alanı hakkında detaylı bilgiler alınacak.

        - "Yazın yine Gürcistan, Rusya ve Kazakistan'a gitmeleri bekleniyor"

        Merkez sorumlusu Kayahan Ağırkaya, AA muhabirine, Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde halkalama çalışmalarının yanı sıra uydu vericiyle takip projelerinin de devam ettiğini söyledi.

        Bu sene uydu vericiyle takip ettikleri kuşlardan birinin de saz delicesi olduğunu ifade eden Ağırkaya, şöyle konuştu:

        "Saz delicesine 10 gramlık bir uydu vericisi yerleştirdik. Ekim ayı başlarından itibaren göçünü takip ediyoruz. Muhtemel kışlama alanı olan Arap Yarımadası'na henüz yolculuğu başlamadı. Bu süre zarfında, uydu vericisi taktığımız dönemden beri hala Aras Vadisi'nde. Bundan sonraki göç rotası Arap Yarımadası ve belki de Kuzey Afrika olacak. Saz deliceleri göç rotalarında daha güney bölgeleri tercih etmiyorlar. Yazın ise yine bizim bölgemizde, Gürcistan, Rusya ve Kazakistan'a gitmeleri bekleniyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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