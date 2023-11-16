Iğdır'da "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı Iğdır'da, Tarım ve Orman Bakanlığının organizesiyle "Tarım Orman ve İnsan" sergisi açıldı.

Iğdır'da, Tarım ve Orman Bakanlığının organizesiyle "Tarım Orman ve İnsan" sergisi açıldı.

Bakanlığın tarıma dikkati çekmek amacıyla düzenlediği sergi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonunda Vali ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Melekli Belediye Başkanı Eray Coşar, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ile ilgililerin katılımıyla başladı.

81 ilde çekilen dereceye girmiş fotoğrafların yer aldığı sergide, tarım, orman, hayvancılık ve günlük yaşama gibi temalar yer alıyor.

Her şehirde 2 gün kalacak sergi, Iğdır'daki programın ardından Doğu Anadolu turuna devam edecek.