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        Iğdır'da "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

        Iğdır'da, Tarım ve Orman Bakanlığının organizesiyle "Tarım Orman ve İnsan" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:41 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:26
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        Iğdır'da "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı
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        Iğdır'da, Tarım ve Orman Bakanlığının organizesiyle "Tarım Orman ve İnsan" sergisi açıldı.

        Bakanlığın tarıma dikkati çekmek amacıyla düzenlediği sergi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonunda Vali ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Melekli Belediye Başkanı Eray Coşar, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ile ilgililerin katılımıyla başladı.

        81 ilde çekilen dereceye girmiş fotoğrafların yer aldığı sergide, tarım, orman, hayvancılık ve günlük yaşama gibi temalar yer alıyor.

        Her şehirde 2 gün kalacak sergi, Iğdır'daki programın ardından Doğu Anadolu turuna devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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