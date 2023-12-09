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        Iğdır-Ağrı kara yolunda sis ulaşımı aksatıyor

        Iğdır-Ağrı kara yolunda yoğun sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 15:45 Güncelleme: 09.12.2023 - 15:45
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        Iğdır-Ağrı kara yolunda sis ulaşımı aksatıyor
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        Iğdır-Ağrı kara yolunda yoğun sis etkili oluyor.

        Hava sıcaklığının düştüğü Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar, düşük rakımlarda ise sağanak etkili oluyor.

        Iğdır-Ağrı kara yolunun Pamuk Geçidi bölgesinde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

        Bazı sürücüler kontrollü ilerlerken, kimisi de araçlarını park ederek sisin çekilmesini bekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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