Iğdır-Ağrı kara yolunda sis ulaşımı aksatıyor

Iğdır-Ağrı kara yolunda yoğun sis etkili oluyor.

Hava sıcaklığının düştüğü Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar, düşük rakımlarda ise sağanak etkili oluyor.

Iğdır-Ağrı kara yolunun Pamuk Geçidi bölgesinde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Bazı sürücüler kontrollü ilerlerken, kimisi de araçlarını park ederek sisin çekilmesini bekledi.