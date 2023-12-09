Iğdır-Ağrı kara yolunda sis ulaşımı aksatıyor
Iğdır-Ağrı kara yolunda yoğun sis etkili oluyor.
Iğdır-Ağrı kara yolunda yoğun sis etkili oluyor.
Hava sıcaklığının düştüğü Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar, düşük rakımlarda ise sağanak etkili oluyor.
Iğdır-Ağrı kara yolunun Pamuk Geçidi bölgesinde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Bazı sürücüler kontrollü ilerlerken, kimisi de araçlarını park ederek sisin çekilmesini bekledi.
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