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        Iğdır'da, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla program düzenlendi

        Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:30 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:30
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        Iğdır'da, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla program düzenlendi
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        Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yeşilay, Gençlik Merkezi ve Iğdır Üniversitesi Genç Ofis'in ortak yaptığı etkinlik, Kredi Yurtlar Kurumu Selman-ı Farisi Erkek Yurdu Konferans salonunda gerçekleştirildi.

        Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Erol Bayat'ın açılış konuşmasının ardında Iğdır Üniversitesi Genç Ofis gönüllüsü öğrencilerinin yaptığı Workshop çalışmasını katılımcılara sunmalarıyla devam etti.

        Genç Ofisi gönüllülerinden Hatice Kahraman, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlendikleri etkinlikle amaçlarının, gençlere ulaşarak daha fazla gönüllü toplamak olduğunu söyledi.

        Program, Iğdır Üniversitesi Müzikoloji Bölümü öğrencilerinin verdiği konserle devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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