Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da engelli öğrenciler "Empati Kafe"de hünerlerini sergiledi

        Iğdır'da, engelli öğrenciler özel eğitim öğretmenlerinin düzenlediği etkinlikte "Empati Kafe"de müşterileri ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 19:29 Güncelleme: 04.12.2023 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da engelli öğrenciler "Empati Kafe"de hünerlerini sergiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Iğdır'da, engelli öğrenciler özel eğitim öğretmenlerinin düzenlediği etkinlikte "Empati Kafe"de müşterileri ağırladı.

        Kentte, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla devam eden programlarda, özel eğitim öğretmenleri tarafından "Empati Kafe" etkinliği düzenlendi.

        Iğdır Valisi Ercan Turan'ın da katıldığı etkinlikte, öğretmenlerin gözetiminde kafeye gelen müşterileri ağırlayan engelli öğrenciler, hünerlerini sergiledi.

        Özel eğitim öğretmeni Şura Bağlar, "İçeride öğretmenlerimizin hazırlamış oldukları yiyecek ve içecekleri öğrencilerimiz gelen misafirlere ikram etti." dedi.

        Özel eğitim öğretmeni Cebrail Çiftçi de "Bu kafe sayesinde vatandaşlarımıza engelli bireylerin toplumun içine girdiğinde aslında ne kadar faydalı olabileceklerini, neleri başarabileceklerini gösterdik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Fenomen soruşturmasında 12 şirkete kayyum kararı
        Fenomen soruşturmasında 12 şirkete kayyum kararı
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        Barış toplantısında ortalık savaş alanına döndü
        Barış toplantısında ortalık savaş alanına döndü
        Iğdır'da barıştırılmak üzere toplanan iki grup arasında çıkan kavgada 9 kiş...
        Iğdır'da barıştırılmak üzere toplanan iki grup arasında çıkan kavgada 9 kiş...
        Iğdır'da özel eğitim öğretmenleri "Aynı bahçenin farklı çiçekleriyiz" temal...
        Iğdır'da özel eğitim öğretmenleri "Aynı bahçenin farklı çiçekleriyiz" temal...
        Iğdır'da bir veteriner tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü
        Iğdır'da bir veteriner tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü
        Iğdır'da özel öğrenciler yaptıkları oyuncaklarla çocukları mutlu etti
        Iğdır'da özel öğrenciler yaptıkları oyuncaklarla çocukları mutlu etti
        Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı