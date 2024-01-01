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        Iğdırlı dağcılar Pençe-Kilit şehitleri ve Filistin için yürüdü

        Iğdırlı dağcılar, şehit Mehmetçikler ve Filistin'e destek için Karagüney Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 14:03 Güncelleme: 01.01.2024 - 14:03
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        Iğdırlı dağcılar Pençe-Kilit şehitleri ve Filistin için yürüdü
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        Iğdırlı dağcılar, şehit Mehmetçikler ve Filistin'e destek için Karagüney Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaptı.

        Iğdır Sivil Arama-Kurtarma ve Uluslararası İnsani Yardım Derneği (İSAK), Iğdır Milli Eğitim Arama-Kurtarma (MEB-AKUB), Kamp Dağcılık ve Treking (Iğdır Kamp) ile Zirve Kuzey-Doğu Dağcılık ve Arama-Kurtarma Derneği üyesi dağcılar, İsrail’in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar ve Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerin şehit edilmesi nedeniyle protesto yürüyüşü ve tırmanışı düzenledi.

        Kent merkezinde toplanan biri çocuk 22 dağcı, Kars'ın Kağızman ilçesinden Karagüney Kanyonu'na yürüyüşe başladı.

        Yaklaşık 4 saatin ardından zirveye ulaşan dağcılar, İstiklal Marşı okuyarak şehitleri andı.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Filistin halk oyunu "dabke" dansı yapan dağcılar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ölümle dans edenleri yenemezsiniz" sloganı attı.

        Iğdır-Kamp Başkanı Murat Akay, kanyona 12 şehidi anmak ve Filistin'deki katliamı protesto etmek için yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

        Dağın zirvesinde "dabke" dansı yaparak İsrail'i protesto ettiklerini anlatan Akay, "Bu dans artık Filistin halkının özgürlük simgesi haline geldi. Bu nedenle kanyonun zirvesinde bu dansı yaptık. Hem fikren hem de bedenen Filistin halkının yanındayız." dedi.

        MEB AKUB sporcularından Bumihan Erol da şehitleri anmak, terörü lanetlemek ve Filistin'de yapılan çocuk katliamlarına dikkati çekmek için etkinlik yaptıklarını belirterek, "Buradan İsrail lanetliyorum. 'Eli kanlı İsrail, artık Filistin'den defol' diyerek herkesi mazlum halkın haklı davasında duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

        Minik dağcı Fatma Mina Erol ise Filistin'deki çocukların yanında olduğunu göstermek için dağa çıkarak "dabke" dansı yaptığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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