Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Kamyonetin kasasından 45 kaçak göçmen çıktı

        IĞDIR'da polisin durdurduğu kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:52 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonetin kasasından 45 kaçak göçmen çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        IĞDIR'da polisin durdurduğu kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör şüphelisi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Erhacı Kavşağı'nda durdurdukları kamyonette arama yaptı. Kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığını organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski kocadan çifte katliam! Anneyi de kızını da öldürdü!
        Eski kocadan çifte katliam! Anneyi de kızını da öldürdü!
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        Sergen Yalçın, Adana Demirspor'a gidecek mi?
        Sergen Yalçın, Adana Demirspor'a gidecek mi?
        MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
        MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        Kupa ikiye bölünsün
        Kupa ikiye bölünsün
        Neler oldu?
        Neler oldu?
        Sosyal medyada ağlayıp yardım istemişti! Sıcak gelişme!
        Sosyal medyada ağlayıp yardım istemişti! Sıcak gelişme!
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Yeni gündelikçi primleri belli oldu
        Yeni gündelikçi primleri belli oldu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Iğdır'da polisin takibi sonucu 45 düzensiz göçmen yakalandı
        Iğdır'da polisin takibi sonucu 45 düzensiz göçmen yakalandı
        Iğdır'da ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışanlara yönelik operasyonda 2...
        Iğdır'da ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışanlara yönelik operasyonda 2...
        Iğdır'da ahır yangınında 200 küçükbaş hayvan kurtarıldı
        Iğdır'da ahır yangınında 200 küçükbaş hayvan kurtarıldı
        Iğdır'da üniversite öğrencileri, Aşık Veysel'i biyografik türkülü tiyatro i...
        Iğdır'da üniversite öğrencileri, Aşık Veysel'i biyografik türkülü tiyatro i...
        Iğdır Belediyesinden şehidin adının verildiği caddeyle ilgili açıklama:
        Iğdır Belediyesinden şehidin adının verildiği caddeyle ilgili açıklama:
        CHP Iğdır İl Başkanlığından "teröre lanet" açıklaması
        CHP Iğdır İl Başkanlığından "teröre lanet" açıklaması