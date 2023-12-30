Kamyonetin kasasından 45 kaçak göçmen çıktı

IĞDIR'da polisin durdurduğu kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Erhacı Kavşağı'nda durdurdukları kamyonette arama yaptı. Kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığını organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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