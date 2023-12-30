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        Iğdır'da polisin takibi sonucu 45 düzensiz göçmen yakalandı

        Iğdır'da, polisin takibi sonucu 45 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:29 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:46
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        Iğdır'da polisin takibi sonucu 45 düzensiz göçmen yakalandı
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        Iğdır'da, polisin takibi sonucu 45 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ermenistan, İran ve Nahçıvan sınırında bulunan kentte, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin yakalanması için 2 sabit ve 163 şok noktasında uygulama yapıyor.

        Polis ekibi, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden gelen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kamyoneti takibe aldı. İçinde küçükbaş hayvan yüklü olan kamyonet, Erhacı köyünde koyunları indirdikten sonra kapalı bir alandaki düzensiz göçmenleri alarak yurdun batısına götürmek üzere yola çıktı.

        Ekipler, aracı durdurarak yaptığı aramada 45 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı, 2 insan kaçakçısını gözaltına alındı.

        Kaçakçıların, düzensiz göçmenlere kapalı bulundukları alandan çıkmamaları ve onları almaya gelenlerin sadece "zeze" demesi halinde güvenmeleri gerektiğini söyledikleri öğrenildi.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Göçmenlerin taşındığı kamyonete ise el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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