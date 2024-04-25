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        Iğdır'da kuzu, oğlak ve buzağılar "güzellikleriyle" yarıştı

        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde "Buzağı, Kuzu ve Oğlak Güzellik Yarışması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 10:47 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:47
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        Iğdır'da kuzu, oğlak ve buzağılar "güzellikleriyle" yarıştı
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        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde "Buzağı, Kuzu ve Oğlak Güzellik Yarışması" düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen yarışma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kemal Birge'nin sunduğu yarışmaya ilçe merkezi ve köylerden katılan çiftçiler, süsledikleri kuzu, buzağı ve oğlaklarını sırayla jüri önüne çıkardı.

        Oldukça renkli geçen yarışmayı, ilçe halkı da yoğun katılımla takip etti.

        Yarışmada 1'inciye yarım altın, 2'inciye çeyrek altın ve 3'üncüye ise iki çuval kuzu ve oğlak yemi verildi.

        Etkinlikte katılımcılar hep birlikte müzik eşliğinde halay çekti.

        Yarışmaya "defne" adını verip süslediği oğlağıyla katılan Güler Kayıtmaz, yarışmanın birincisi olduklarını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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