Iğdır'da kuzu, oğlak ve buzağılar "güzellikleriyle" yarıştı

Yarışmaya "defne" adını verip süslediği oğlağıyla katılan Güler Kayıtmaz, yarışmanın birincisi olduklarını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Yarışmada 1'inciye yarım altın, 2'inciye çeyrek altın ve 3'üncüye ise iki çuval kuzu ve oğlak yemi verildi.

Oldukça renkli geçen yarışmayı, ilçe halkı da yoğun katılımla takip etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kemal Birge'nin sunduğu yarışmaya ilçe merkezi ve köylerden katılan çiftçiler, süsledikleri kuzu, buzağı ve oğlaklarını sırayla jüri önüne çıkardı.

Cumhuriyet Meydanı'nda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen yarışma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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