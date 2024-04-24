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        Sözde soykırım iddialarına Ermenistan sınırındaki şehitlikten cevap verdiler

        SÖZDE soykırım yalanıyla dünyayı kandıran Ermenistan'a sınır kenti Iğdır'ın Hakmehmet köyünde 105 yıl hunharca katledilen 83 şehidin torunları cevap verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 09:44 Güncelleme: 24.04.2024 - 09:45
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        Sözde soykırım iddialarına Ermenistan sınırındaki şehitlikten cevap verdiler
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        SÖZDE soykırım yalanıyla dünyayı kandıran Ermenistan'a sınır kenti Iğdır'ın Hakmehmet köyünde 105 yıl hunharca katledilen 83 şehidin torunları cevap verdi. Ermenilerin 7 yakınını şehit ettiğini büyüklerinden dinlediğini ifade eden Peri Ud (80), "Babam o günleri ağlaya ağlaya anlatırdı. Ermeniler yalan söylüyor. Türkiye'ye iftira atıyor. Asıl katliamı, soykırımı onlar yaptı" dedi.

        Ermenistan'ın her yıl 24 Nisan'da dünya gündemine taşıdığı sözde soykırım yalanına karşı Iğdır’ın Hakmehmet köyünde 1919'da katledilen 83 şehit anısına yaptırılan anıt mezar ziyaret edilerek tepki gösterildi. Ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla anıt mezarı ziyaret eden vatandaşlar, Ermeniler tarafından katledilen yakınları için dua etti.

        ‘BABAM AĞLAYARAK ANLATIRDI’

        Köydeki katliamda amcaları ve yakınlarının şehit edildiğini anlatan Peri Ud, "Babam ağlayarak anlatırdı. Ermeni askerleri 'gelin konuşalım, anlaşalım' diye halka haber gönderiyor. İnsanları toplayarak öldürdükten sonra kuyuya atıyorlar. Babam, 7 amcamın da Ermeniler tarafından şehit edildiğini anlatıyordu. Kuyu açıldığında çıkan cesetlerin hepsinin çocuk ve gençlere ait olduğu belirlendi. Ermeni düşmandır, kötüdür, ahlaksızdır, katildir, kalleştir. Barış yapacağız diye insanları topladıktan sonra öldürüp, kuyuya attılar. Babam kardeşlerine ağlaya ağlaya görmez oldu. Kalleşliği Ermeniler yaptı. Şimdi Ermeniler yalan söylüyor, Türkiye'ye iftira atıyor. Asıl katliamı onlar yaptı" diye konuştu.

        Atalarının Hakmehmet köyünde katledildiğini belirten Muhtarlar Derneği Başkanı Mikail Ud da "Yıl 1919. Ermeni çeteleri silahsız masum olan Hakmehmet köyü halkını silah zoruyla bir gece toplayarak köyün meydanında bulunan 12 metreden su alınan kuyunun başına getiriyor. Birer birer hançerleyerek, silahla vurarak su kuyusuna atıyorlar. Şimdi dünyada yaygara koparıyorlar 'Türkler soykırım yaptı' diye. Aslında delilleri, arşivleri bile yok. Bir yalan üzerine kurmuşlar bir senaryo, onları devam ettiriyorlar. Benim köyümde 83 şehidim vardır. Ermenilerin 1992 yılında Hocalı’da yaptıkları katliam belli. Onun bile altından kaçmaya çalışıyorlar" dedi.

        KATLİAMIN BELGESİ HAKMEHMET KÖYÜ

        Ermenilerin sözde soykırım yalanıyla dünyayı meşgul ettiğini ifade eden Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal da şöyle konuştu:

        "Her zaman Türk düşmanlığı yapan Ermeniler, sözde yalanlarına bir yenisini daha ekleyecekler. Türk Milleti asil bir millettir, asla kimseye soykırım yapmaz. Asıl soykırımı Ermeniler yapmıştır. Bunun ispatı Hakmehmet köyündeki bu anıt mezardır. 1919 yıllarında Ermeni çetecileri Taşnak ve Hınçak komitecileri tarafından Gedikli, Hakmehmet ve Oba köylerinde çoluk, çocuk, yaşlı, genç demeden yüzlerce Müslüman Türk insanını hunharca katletmişlerdir. Bu toplu mezarlar, Anadolu´nun birçok yerinde mevcuttur. Oysa bir tek Ermeni mezarına rastlanmamıştır. Ermeni katliamına uğrayan Hakmehmet köyü katliamın belgesi olarak buradadır. Ermeniler insanları tandır damına doldurup, kuyulara atıp öldürmüşlerdir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde katliam yapmışlardır. 1919 yılında burada katliam yapan Ermenilerin torunları 1992 yılında Azerbaycan’da Hocalı da aynı katliamı yapmışlardır. Ermenilerin yaptığı zulmü katliamı Almanya´da Naziler bile yapmamıştır. Hür dünyayı Amerika´yı, Fransa'yı, Almanya'yı, İtalya'yı Ermenilerin yalanlarına inanmamaya çağırıyoruz. Gelsinler bu katliamı görsünler gerçek katil Ermenilerdir. Şehitlerimize Allah´tan rahmet diliyorum.”

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