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        Iğdır FK, Valentin Eysseric'i renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Valentin Eysseric ile 2 yıllığına anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 19:38 Güncelleme: 02.09.2024 - 19:45
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        Iğdır FK, Valentin Eysseric'i renklerine bağladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Valentin Eysseric ile 2 yıllığına anlaştı.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fatih Karagümrük forması giyen Valentin Eysseric ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Valentin Eysseric'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        İmza törenine kulüp başkanı Cantürk Alagöz de katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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