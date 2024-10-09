Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Iğdır'da lisanslı depoculuk açılış töreninde konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizde halihazırda 223 lisanslı depoculuk şirketi, 306 noktada, toplam 12 milyon ton kapasite ile faaliyet göstermektedir." dedi.

Iğdır Valiliği ziyaretinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda kanaat önderleri ile bir araya gelen Yumaklı, buradan Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Kaan Lisanslı Depoculuk açılış törenine katıldı.

Yumaklı, Doğu Anadolu bölgesinde mikro klima yapısına sahip, önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Iğdır'da tarım sektörüne önemli bir eser kazandırıldığını söyledi.

50 bin ton kapasiteli lisanslı deponun açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Yumaklı, "Tarımın stratejik önemini her fırsatta dile getiriyoruz. Bir ülkenin kendi kendine yeterli olması için, öncelikle tarımsal üretimde yeterli olması gerekiyor. İşte biz de ülke olarak, tarımsal üretime verdiğimiz destek ve yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir ülke olmak için çalışıyoruz. Son 22 yılda gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yürüttüğümüz çalışmalarla tarımsal üretimde dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldik. Bu çalışmaları yaparken de makro düşünüp, mikro planlayarak politikalarımızı hazırladığımızı bilmenizi isterim." diye konuştu.

Yumaklı, güçlü bir tarım ülkesi olmak için büyük hedefler belirlediklerini dile getirerek, "Bu hedefleri gerçekleştirmek için de yereldeki, yani şehirlerimizdeki altyapıyı güçlendiriyor ve son teknolojiyle donatıyoruz. Bu kapsamda da tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bugün, modern ahırlar, gelişmiş tarım alet ve makinaları, seralar, ürün işleme ve paketleme işletmeleri, ürün depolama tesisleri gibi yatırımların hemen yanı başımızda olması buna en iyi örnektir." diye konuştu.

Lisanslı depoculuk alanında son 22 yılda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Yumaklı, "Tarımsal üretimin öneminin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Üretmek kadar, üretilen ürünlerin depolanması ve muhafazası da son derece önemli hale geldi. Yapılan araştırmalara göre hasattan son tüketiciye ulaşıncaya kadar gıdaların üçte biri maalesef çöpe gidiyor, yani israf oluyor. Bu hiç de azımsanacak bir oran değil." ifadelerini kullandı.