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        Azerbaycanlılar "İki devlet bir millet" şiarıyla Doğu'da kardeşlik bağlarını güçlendiriyor

        BÜLENT MAVZER - Azerbaycanlılar, "İki devlet bir millet" şiarıyla geldikleri Ağrı ve Iğdır'da tarih, kültür ve doğa yolculuğuna çıkıp yöre halkıyla kardeşlik bağlarını güçlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:08 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:08
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        Azerbaycanlılar "İki devlet bir millet" şiarıyla Doğu'da kardeşlik bağlarını güçlendiriyor
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        BÜLENT MAVZER - Azerbaycanlılar, "İki devlet bir millet" şiarıyla geldikleri Ağrı ve Iğdır'da tarih, kültür ve doğa yolculuğuna çıkıp yöre halkıyla kardeşlik bağlarını güçlendiriyor.

        Karabağ Zaferi'nin ardından bölgede oluşan huzur ve güven ortamıyla Iğdır'daki Dilucu Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye yoğun turist girişi oluyor.

        Türkiye ile Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni birbirine bağlayan sınır kapısından, ekim ayında 26 bin 657 giriş yapıldı.

        Turlarla ülkeye gelen Azerbaycanlı turistler, "İki devlet bir millet" şiarıyla Doğu Anadolu'daki Ağrı ve Iğdır'da tarih, kültür ve doğa yolculuğuna çıkıyor.

        Bölgenin tarihi ve turistik mekanlarını gezip doğa turları yapan Azerbaycanlı turistler, yöre halkının kültürünü de yakından inceleyip vatandaşlarla kardeşlik bağlarını güçlendiriyor.

        - " 'İki devlet bir millet' anlayışıyla her zaman çalışıyoruz"

        Azerbaycanlı turizmci Yıldız Ayvazkızı, AA muhabirine, Azerbaycan'dan şehit ve gazi aileleriyle Iğdır ile Ağrı'ya gezi düzenlediklerini söyledi.

        Gezilen alanlara misafirlerinin ilgi gösterdiğini anlatan Ayvazkızı, şöyle konuştu:

        "Iğdır'a ve Ağrı'ya gezi programı düzenledik. Bu programdaki amacımız, bu coğrafyayı ve buradaki tarihi turistlik mekanları tanımaktır. Önceki gezimiz, bundan sonra da buraya yapacağımız gezilere yol açtı, 'İki devlet bir millet' anlayışıyla her zaman çalışıyoruz. Amacımız dostluğumuzu ve kardeşliğimizi yaşatmak ve elimizden geldiği kadar bu kadim toprakları tanıtmaktır."

        Azerbaycanlı turist Zümrüt Ceferova ise Iğdır ve Ağrı'da gezdikleri yerleri çok beğendiklerini ifade etti.

        İshak Paşa Sarayı'nı gezdiklerini belirten Ceferova, "Bir şehit kızı olarak Karabağ Zafer Bayramı'nın ve Azerbaycan Bayrak Günü'nü burada kutlama mutluğunu yaşıyoruz. Buradaki güzellikleri ve tarihi yerleri gezdik ve keşfettik, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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