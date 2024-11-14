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        Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı

        Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 12:24 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:24
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        Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı
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        Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

        İl Halk Kütüphanesi önündeki Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

        Belediye Başkan Yardımcısı Nesim Yiğit, burada yaptığı konuşmada, Iğdır'ın iman, inanç ve vatan sevgisiyle dolu kahramanlar tarafından kurtarıldığını söyledi.

        Verilen mücadeleyle ataların kendi topraklarını değil gelecek nesillerin onurunu ve özgürlüğünü de kurtardığını belirten Yiğit, “Ülkemizin en doğusunda tarihimize ve geleceğimize yazılmış bir onur destanıdır. Iğdır tarihin zor sınavlarından geçmiş, bu sınavlardan her defasında daha güçlü çıkmıştır. Bu topraklarda verilen mücadele, yalnız bir vatanın müdafaa mücadelesi değil aynı zamanda bir inancın ve dirilişin simgesidir." dedi.

        Konuşmanın ardından program, şiirlerin okunması ve halk oyunları ekibinin gösterileriyle sona erdi.

        Törene, Vali Ercan Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, protokol üyeleri, askerler, polisler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Katılımcılar, törenin ardından, Şehitler Caddesi'ndeki Mehmet Çavuş Anıtı'na saygı yürüyüşü yaptı, buradaki şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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