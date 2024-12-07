Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da kurulan lisanslı depo bölge çiftçisinin işini kolaylaştırıyor

        BÜLENT MAVZER - Iğdır'da hububat üretimi yapan çiftçilerin depolama ve piyasaya sürme sorunu, yapılan lisanslı depoculukla çözüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 12:01 Güncelleme: 07.12.2024 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da kurulan lisanslı depo bölge çiftçisinin işini kolaylaştırıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BÜLENT MAVZER - Iğdır'da hububat üretimi yapan çiftçilerin depolama ve piyasaya sürme sorunu, yapılan lisanslı depoculukla çözüldü.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 9 Ekim'de açılışını yaptığı lisanslı depo, çiftçilerden ürün almaya başladı.

        Bereketli topraklarıyla birçok sebze ve meyve türünün yetiştirildiği Iğdır'da üretilen ürünler arasında hububat da önemli noktada yer alıyor.

        Yaklaşık 50 bin ton kapasitesiyle Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde kurulan silolar, açılıştan bugüne kadar 3 bin ton arpa, buğday ve mısır aldı.

        Bölgenin çiftçilerine ürünlerini piyasaya daha kolay sunma olanağı tanıyan lisanslı depoculuk, Iğdır'ın yanı sıra Erzurum, Kars ve Ağrı'dan gelen çiftçiler tarafından da tercih ediliyor.

        Kurulan lisanslı depoculuk sistemi sayesinde çiftçiler ürünlerini düşük fiyatlarla tüccarlara satmak yerine değeri fiyatına satabiliyor.

        Ayrıca, depoculuk sisteminin Ziraat Bankası aracılığıyla faizsiz kredi kullanma fırsatı sunması sayesinde çiftçiler, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için zararına satış yapmak zorunda kalmıyor ve ekonomik olarak da rahat bir nefes alıyor.

        Koordinatör Eray Coşar, AA muhabirine, lisanslı depoculuk sayesinde hububat ürünlerini depolama imkanı bulan bölgedeki çiftçilerin yüzünün güldüğünü söyledi.

        Coşar, 50 bin ton depolama kapasitesi olan tesise doğu illerinden çiftçilerin geldiğini belirterek," Bölgede Iğdır başta olmak üzere Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzurum illerinden buraya depolama için ürün gelmektedir. Bundan sonra üreticimizin, çiftçimizin ürünü elinde kalmayacak ve bu sayede layık olduğu fiyata satmayı başaracak." dedi.

        Depo işleyişiyle ilgili bilgi veren Coşar, şunları kaydetti:

        "Burada bölgemiz için önemli ürünlerden buğday, arpa ve mısır ürünlerini depoluyoruz. Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün kurmuş olduğu bu lisanslı depoculuk çiftçimizin ürününü değerinde, ciddi anlamda pazara sokabilmesini ve ürettiği ürünün ekonomik olarak karşılığını alabilmesini sağlamak için önemli bir kuruluştur."

        - Çiftçi ve üretici memnun

        Erzurum'dan arpa getiren çiftçilerden Tekin İnanır ise deponun işlerini kolaylaştırdığını belirtti.

        Lisanslı depoculuğun önemine vurgu yapan Tekin, "Hınıs'tan Iğdır'da yeni kurulan silo depolarına arpa getirdik. Buranın açılması hem çiftçiler için hem de nakliyeciler için önemli bir yer oldu, hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

        Üreticilerden Taner Akpolat da depo sayesinde her şeyin çok değiştiğini anlattı.

        Artık ürünlerin değerinde satılacağına dikkati çeken Akpolat, "Eskiden köylerde 'kuyulama' yöntemiyle ürünümüzü toprağın altında saklıyorduk, pek sağlıklı olmuyordu. Şimdi burası kurulduktan sonra artık ürünümüzü hem güvenli bir şekilde burada muhafaza edebiliyoruz, hem de değerinde satabiliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Mezarlıkta Şirin'i katletmişti! İşte vahşete istenen ceza!
        Mezarlıkta Şirin'i katletmişti! İşte vahşete istenen ceza!
        23 araç birbirine girdi! 31 yaralı
        23 araç birbirine girdi! 31 yaralı
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Böyle penaltı olmaz!
        Böyle penaltı olmaz!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Güvenlik görevlisini rehin almıştı! Açığa alınmış uzman çavuş çıktı
        Güvenlik görevlisini rehin almıştı! Açığa alınmış uzman çavuş çıktı
        Tarihi "Kırk Merdiven" bağımlı mekânı oldu
        Tarihi "Kırk Merdiven" bağımlı mekânı oldu
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaştı"
        "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaştı"
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aloe vera gerçekten cilt sorunlarımızın kurtarıcısı olabilir mi?
        Aloe vera gerçekten cilt sorunlarımızın kurtarıcısı olabilir mi?
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Erkekleri tanıma rehberi
        Erkekleri tanıma rehberi
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi

        Benzer Haberler

        Engelliler, gönüllü öğrencilerle atık malzemelerden kedi evi yaptı
        Engelliler, gönüllü öğrencilerle atık malzemelerden kedi evi yaptı
        Iğdır FK, Osman Özköylü yönetiminde ligde daha üst sıraları hedefliyor
        Iğdır FK, Osman Özköylü yönetiminde ligde daha üst sıraları hedefliyor
        Iğdır'daki Aralık Erozyon Sahası'nda Antep fıstığı üretilecek
        Iğdır'daki Aralık Erozyon Sahası'nda Antep fıstığı üretilecek
        Iğdır FK'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, istifa etti
        Iğdır FK'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, istifa etti
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Nemrut Dağı'nda bulduğu ters lale türünü eşinin adıyla dünya literatürüne k...
        Nemrut Dağı'nda bulduğu ters lale türünü eşinin adıyla dünya literatürüne k...