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        Iğdır'da tefecilik operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Iğdır'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 21:07 Güncelleme: 29.12.2024 - 21:07
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        Iğdır'da tefecilik operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı
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        Iğdır'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 ay takip ettikleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli salıverilirken 6'sı adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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