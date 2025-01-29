Iğdır FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün açıklamasına göre Iğdır FK, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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