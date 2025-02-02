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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Iğdır Kızıldağ'da anıldı

        Iğdır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için Kızıldağ'a tırmanış yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 19:53 Güncelleme: 02.02.2025 - 19:53
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Iğdır Kızıldağ'da anıldı
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        Iğdır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için Kızıldağ'a tırmanış yapıldı.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Iğdır Temsilciliğince, Tuzluca ilçesindeki Kızıldağ'a zirve tırmanışı olarak düzenlenen etkinliğe Iğdır Valiliği de destek verdi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak ve deprem hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, Iğdır Valisi Ercan Turan, Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, TDF İl Temsilcisi Murat Akay, AFAD, Milli Eğitim Arama Kurtarma ekipleri, sporcular ve ilgililer katıldı.

        Sabah saatlerinde dağın eteğinde bir araya gelen heyet, tırmanışa geçip yaklaşık 4 saatte dağın zirvesine ulaştı.

        Burada Türk bayrağı ve flamaları açan ekip, şehitleri ve depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

        Programda konuşan Iğdır Valisi Ercan Turan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını söyledi.

        Iğdır'da dağcılık sporuna gönül veren 50 dağcı ile Türkiye-Ermenistan sınırda bulunan Kızıldağ'a tırmandıklarını anlatan Turan, "Dağcılık sporunu Iğdır'da günden güne geliştiriyoruz. Özellikle Ağrı Dağı'na tırmanış için özel yolar açıldı, inşallah Ağrı Dağı'nı turizme açacağız. 6 Şubat depreminde hayatının kaybeden aziz şehitlerimizin hatırası için bugün bu tırmanışı yaptık ve farkındalığı artırmaya çalışıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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