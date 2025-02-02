Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından mesaj yayımladı

Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz, yayımladığı mesajla taraftara teşekkür ederek birlik mesajı verdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig’in 22. Haftasında oynanan ve 2-0 yenilen Gençlerbirliği maçının ardından Alagöz'ün mesajı paylaşıldı.

Alagöz, yeşil-beyaz aşkın mesafe tanımadığını belirterek, "Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, her anımızda yanımızda olan değerli taraftarımıza sonsuz teşekkürler. Kilometrelerce yolu aşarak bizleri yalnız bırakmayan, arma ve memleket sevdasını her şeyin üstünde tutan değerli taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftarın desteğinin takım için en iyi motivasyon kaynağı olduğunu aktaran Alagöz, şunları kaydetti:

"Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü olarak, bu büyük sevdanın hakkını vermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu arma için verilen her emek, atılan her adım bizim için çok kıymetli. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte başaracağız. İyi ki varsınız, iyi ki Iğdır’ız. Sizlerin coşkusu, inancı ve sevgisi sahada bizim en büyük gücümüz."