Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

        Iğdır'da, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:23 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Iğdır'da, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Hüseyin Can Aras yönetimindeki 76 AAJ 259 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

        Kazada kaza sürücü Aras ile araçta bulunan Nida Aras yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın vinçle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İzmir tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor"
        "İzmir tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor"
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı

        Benzer Haberler

        Iğdır'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Iğdır'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Iğdır FK, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
        Iğdır FK, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
        Iğdır'da insan kaçakçılığı yapan 2 zanlı tutuklandı
        Iğdır'da insan kaçakçılığı yapan 2 zanlı tutuklandı
        Iğdır'ın Gökkuşağı Tepeleri turizme kazandırılacak
        Iğdır'ın Gökkuşağı Tepeleri turizme kazandırılacak
        Iğdır FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Iğdır FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Iğdır'da geçen yıl aranan 285 firari hükümlü yakalandı
        Iğdır'da geçen yıl aranan 285 firari hükümlü yakalandı