Iğdır'da devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
Iğdır'da, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Iğdır'da, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Hüseyin Can Aras yönetimindeki 76 AAJ 259 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Kazada kaza sürücü Aras ile araçta bulunan Nida Aras yaralandı.
Sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın vinçle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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