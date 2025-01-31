Iğdır'da insan kaçakçılığı yapan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yapıldığı ihbar edilen bir adrese operasyon düzenledi.

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