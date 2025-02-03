Iğdır FK'de teknik direktörlüğe Çağdaş Çavuş getirildi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'nin yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş oldu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'nin yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş olmuştur. Hocamıza başarılar diler, kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.
Çavuş, Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz'ün de katıldığı törende anlaşmayı imzaladı.
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