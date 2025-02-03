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        Iğdır FK'de teknik direktörlüğe Çağdaş Çavuş getirildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'nin yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 20:26 Güncelleme: 03.02.2025 - 20:30
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        Iğdır FK'de teknik direktörlüğe Çağdaş Çavuş getirildi
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'nin yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş olmuştur. Hocamıza başarılar diler, kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

        Çavuş, Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz'ün de katıldığı törende anlaşmayı imzaladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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