Iğdır FK, Sarıyer maçının hazırlıklarına başladı
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 11 Ocak Pazar günü deplasmanda SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çeşitli organizasyonlar çalıştı.
Iğdır FK, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
