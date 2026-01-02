Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır FK, Sarıyer maçının hazırlıklarına başladı

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 11 Ocak Pazar günü deplasmanda SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 23:08 Güncelleme: 02.01.2026 - 23:08
        Iğdır FK, Sarıyer maçının hazırlıklarına başladı
        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 11 Ocak Pazar günü deplasmanda SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çeşitli organizasyonlar çalıştı.

        Iğdır FK, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

